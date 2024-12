Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Experiment in Slagharen: vakantiepark geopend als attracties gesloten zijn

Een vakantie in Slagharen zonder attracties en entertainment, is dat de moeite waard? Slagharen vermoedt van wel. Het Overijsselse pretparkresort start komend seizoen met een pilot waarbij het vakantiepark opengaat als het attractiepark nog dicht is. Enkele accommodaties zijn te boeken voor maart 2025.

Het attractiepark is pas vanaf zaterdag 5 april weer toegankelijk. "We gaan kijken of onze luxere accommodaties, zoals de Rancho Grandes en de Racoons, ook buiten het gewone seizoen populair zijn voor onze gasten", schrijft het management in een personeelsmemo die Looopings heeft ingezien.

Voor het experiment wordt samengewerkt met Belvilla. Het boekingsplatform verzorgt de verhuur en promotie. "Dit doen we om te kijken of we op deze manier een nieuwe groep gasten kunnen aanspreken die interesse hebben in het bezoeken van ons park buiten het seizoen."



Resultaten

Slagharen benadrukt dat het attractiepark de belangrijkste reden blijft om een verblijf te reserveren. "Maar met onze nieuwe luxe accommodaties denken we ook kansen te hebben het verhuurseizoen te verlengen. We zijn heel benieuwd naar de resultaten van deze pilot."











Het is niet voor het eerst dat Slagharen vakantiehuisjes openstelt zonder toegang tot het attractiepark: in april en mei 2021 gebeurde dat ook al. Toen had het park echter geen keus, omdat pretparken vanwege de coronamaatregelen gesloten moesten blijven. Er was destijds wel sprake van extra activiteiten en entertainment.



Openingstijden

Op dit moment duurt het seizoen van Slagharen van begin april tot begin januari. Vanaf november zijn bezoekers alleen welkom in de weekenden en tijdens de kerstvakantie. Volgend jaar gaan de openingstijden op de schop. Dan zal het attractiepark na de zomervakantie dicht zijn op maandagen, dinsdagen en woensdagen.



"De afgelopen jaren hebben we gezien dat september een extreem rustige maand is en we hopen met het versmallen van de openingstijden ons park effectiever in te kunnen zetten en het voor de gasten die ons bezoeken het met meer aanwezigen ook een stuk gezelliger te maken", luidt de uitleg. In 2023 kondigde de toenmalige directie een vergelijkbare beslissing aan, maar die werd uiteindelijk teruggedraaid.



Budgetten

Slagharen kijkt redelijk tevreden terug op het afgelopen jaar. "Ondanks een rustige start hebben we in de zomer, maar vooral met Halloween, goede resultaten gedraaid in het park", schrijft het management. "Misschien niet helemaal zoals bedacht en verwacht als we kijken naar de budgetten, maar in ieder geval toch weer iets beter ten opzichte van vorig jaar."