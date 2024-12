Natura Artis Magistra

Oud-directeur Artis (99) overleden: revolutionaire kijk op handel in dieren

Voormalig Artis-directeur Bart Lensink is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij voerde in zijn tijd een belangrijke verandering door: in plaats van het vangen van bedreigde dieren in het wild, koos hij voor het opzetten van fokprogramma's om de populatie op peil te houden. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit.

Toen de directeur in 1973 aantrad, bestond de Amsterdamse dierentuin nog uit een ouderwetse verzameling van kleine hokken. Het doel was om zo veel mogelijk dieren te kunnen tonen aan het publiek, zonder veel aandacht voor dierenwelzijn.

Met zijn vernieuwende beleid stond Lensink aan de wieg van de moderne dierentuin. Hij koos ervoor om niet meer gebruik te maken van handelaren die op een onethische manier dieren uit het wild haalden. Omroep NH geeft als voorbeeld dat destijds vaak een moederleeuw- of ijsbeer werd doodgeschoten, waarna haar jongen voor veel geld aan dierentuinen verkocht konden worden.



Samenwerking

In samenwerking met Blijdorp in Rotterdam en de dierentuin van Antwerpen kwam Lensink met een alternatief: onderlinge fokprogramma's. Het idee sloeg al snel aan bij andere Europese dierenparken, wat resulteerde in het internationale populatiemanagement voor bedreigde diersoorten.



"Dieren horen in principe thuis waar ze geboren zijn: in het wild", zei de Artis-directeur destijds. "Als je ze in de dierentuin wil hebben, moet je duidelijk aangeven waarom. Dat kunnen educatieve redenen zijn, om mensen in contact te brengen met de levende wereld. Maar daarvoor hoef je niet de hele levende wereld te laten zien, je kunt daaruit ook keuzes maken."



Voortbestaan gewaarborgd

Uiteindelijk bleef Lensink directeur tot 1990. Zijn visie, die destijds revolutionair was, sluit aan bij de manier waarop decennia later nog steeds over dierentuinen wordt gedacht. "Ik denk dat Lensink de man is geweest die het voortbestaan van de dierentuin heeft gewaarborgd", zo citeert NH Nieuws oud-verzorger Luc van Walbeek. "Anders was het slecht afgelopen."