Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen laat nu ook video's van parade verwijderen

Attractiepark Slagharen is online op oorlogspad. Afgelopen maand werd al duidelijk dat het Overijsselse pretpark het filmen van shows verbiedt: fans die theatervoorstellingen op YouTube zetten, krijgen voortaan een auteursrechtenclaim aan hun broek. Dat geldt nu ook voor video's van de parade in de Main Street, vanwege de audio.

Er rust namelijk copyright op de soundtrack die tijdens de parade wordt gebruikt, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Slagharen gedoogt een publicatie van maximaal anderhalve minuut. Wie een langer fragment online zet, heeft ruzie met de Slagharen-auteursrechtenpolitie.

Ook voor de shows met mascottes Randy en Rosie in de Music Hall hanteert men een limiet van negentig seconden. Langere video's worden in het vervolg verwijderd. Slagharen belooft dat films die in het verleden op YouTube verschenen wel met rust gelaten worden.



Verrast

Toen de nieuwe regel half november werd ingevoerd, was er online nog niets over te lezen. Ook hingen er geen informatieborden en klonk er geen omroep. Fans reageerden dan ook verrast toen Slagharen plotseling begon met het laten verwijderen van videomateriaal.



Inmiddels is het reglement op slagharen.com/persbeleid aangepast. "Het filmen tijdens de parkshows is niet toegestaan", staat daar. "Een foto of een korte video maken mag wel. Maximaal anderhalve minuut." Over de parade en het gebruik van soundtracks wordt niets vermeld.



Duitse vertaling

Slagharen heeft ook bordjes laten maken die binnenkort worden opgehangen in de Music Hall. "Filmen en fotograferen verboden!", staat erop, met een verwijzing naar de webpagina met het persbeleid en een Duitse vertaling eronder.



De drang om reguliere toeschouwers op een persbeleid te wijzen is opvallend: filmende bezoekers zijn doorgaans geen leden van de pers. In de ogen van het Slagharen-management is iemand die een filmpje online zet kennelijk direct een journalist.



Meet-and-greets

In de Music Hall wordt tot en met de kerstvakantie de show Het Mirakel van Wishaka vertoond, een productie uit 2021. Verder bestaat het entertainmentprogramma momenteel uit meet-and-greets, dansshows en de Winterparade.