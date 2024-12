Attractiepark Toverland

Na eigen biertje heeft Toverland nu ook eigen kruidenlikeur

Toverland pakt wederom uit met een eigen drankje. Nadat het Limburgse attractiepark eerder al verschillende soorten speciaalbier op de markt bracht, zogeheten Magical Beer, is er nu ook Magical Potion: een winters kruidenlikeur.

"Denk je aan de winter, dan denk je ook aan besneeuwde bergtoppen en de feestelijke après-ski", laat Toverland weten. "En juist om die reden introduceren we onze eigen kruidenlikeur." Men belooft een kruidenbittertje "met een zachte afdronk".

Dat zou het drankje "echt een allemansvriend" maken. Verder overheersen de smaken van amandel en kaneel. Op het etiket prijkt rendier Rudi, bekend van het winkeltje Maximus' Blitzpunkt. Magical Portion wordt verkocht bij de Hannes Alm in Winter Laguna, bedieningsrestaurant The Flaming Feather in Avalon en de Biergarten in Wunderwald.



Apfelstrudel

Overigens zorgde Toverland ter gelegenheid van het winterseizoen ook voor een nieuwe biersmaak: Magical Bier Weizen. Verder bestaat het winterse horeca-aanbod onder andere uit apfelstrudel, ge­ka­ra­mel­li­seerde pannenkoeken, friet met stoofvlees, broodjes curryworst, kaaspasta, erwtensoep, goulashsoep, pompoensoep, glühwein en pretzels.