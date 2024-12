Leveranciers

Oostenrijkse attractiebouwer veroordeeld tot monsterboete na dodelijk ongeluk: 'Wake-upcall voor de industrie'

Een Europese attractiebouwer is in Amerika veroordeeld tot het betalen van een torenhoge boete. Fabrikant Funtime uit Oostenrijk moet bijna 300 miljoen euro betalen naar aanleiding van een dodelijk ongeluk. In 2022 kwam een 14-jarige jongen om het leven na een val uit de 130 meter hoge Orlando Free Fall.

Het incident vond plaats in Icon Park, een vrij toegankelijk terrein waar ook het reuzenrad The Orlando Eye staat. Inmiddels is de drop tower afgebroken. Slachtoffer Tyre Sampson was eigenlijk te zwaar: hij woog 174 kilo, terwijl een limiet gold van 130 kilo. Toen zijn beugel openging, maakte hij een val van ruim 30 meter.

In de rechtszaak die volgde, werd Funtime verantwoordelijk gehouden voor de haperende veiligheidsbeugel van de attractie. De beugels waren niet uitgerust met gordels. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat met de sensoren van de attractie was geknoeid. Daardoor konden ook te zware personen een ritje maken.



Veiligheidsriempjes

"Ze hebben de gevaarlijkste toren ter wereld gebouwd, maar ze installeerden geen veiligheidsriempjes van 10 dollar", klaagde een vertegenwoordiger van de familie in de rechtszaal.



Achter de exploitatie van de Orlando Free Fall zaten partijen met namen als Orlando Eagle Drop Slingshot en Slingshot Group of Companies, allemaal gelieerd aan Funtime én de Duitse attractiebouwer Gerstlauer. Laatstgenoemde firma leverde de stoelen en het beugelsysteem aan Funtime.



Vader en moeder

De rechter wil dat Funtime twee aparte schadevergoedingen van elk 155 miljoen dollar betaalt aan de vader en moeder van Sampson. Dat komt neer op een totaal van 310 miljoen dollar, zo'n 295 miljoen euro. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd. Funtime was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.



"Deze beslissing vormt een belangrijke stap in het aansprakelijk stellen van bedrijven voor de veiligheid van hun producten", laat de advocaat van de nabestaanden weten in een verklaring. "Het bevestigt wat we al langer betogen: de dood van Tyre was het gevolg van nalatigheid en het verkiezen van winst boven veiligheid."



Zweefmolen

De familie van het slachtoffer zegt te hopen dat de uitspraak zorgt voor "een wake-upcall voor de industrie" om strengere veiligheidsmaatregelen te implementeren. In Icon Park staat momenteel nog een andere Funtime-attractie: Orlando Slingshot, een bungee. Even verderop, net buiten het park, is de 137 meter hoge Funtime-zweefmolen Orlando StarFlyer te vinden.