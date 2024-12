Efteling

Efteling plaatst nieuwe souvenirkar bij uitgang Danse Macabre

Bij de uitgang van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is vandaag een nieuwe souvenirkar verschenen. Na een ritje in het spookspektakel passeren bezoekers de winkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken. Op het plein ervoor, tegen de abdij aan, staat nu een kar in griezelthema.

De wagen bevat enkele voorbeelden van producten die in de shop worden aangeboden, waaronder knuffels, sokken, truien, kruidenelixers en haarbanden. De naam van de shop prijkt op een zwarte luifel. Verder hangen er zwarte gordijntjes en een mintgroen oprolbaar regenscherm.

Op dit moment dient de kar slechts ter promotie, om passanten die níet in Danse Macabre zijn geweest toch naar de winkel te lokken. "Deze en nog meer souvenirs vind je hiernaast in de winkel", valt te lezen op een tweetalig bordje. "Betaal deze souvenirs binnen", staat er ook.



Virginie Charlatan

Volgens het achtergrondverhaal is Dr. Charlatans Kwalycke Zaken de winkel van Virginie Charlatan, die samen met haar man Otto een commercieel slaatje probeert te slaan uit de vele nieuwsgierige toeristen die afkomen op de verhalen over de spookachtige abdij.