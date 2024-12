Efteling

Ellie Lust traint parkeermedewerkers Efteling: 'Wat krijgen deze mensen veel bagger over zich heen'

De Efteling heeft tv-persoonlijkheid en voormalig politie-inspecteur Ellie Lust ingeschakeld om de medewerkers van het parkeerterrein weerbaarder te maken. Het personeel op de parkeerplaats krijgt regelmatig te maken met agressiviteit en geweld. Daarom gaf Lust deze week een training aan de groep werknemers.

"Dit, lieve mensen, zijn de parkeermedewerkers van de Efteling", schrijf ze bij een groepsfoto op haar LinkedIn-profiel. "Afgelopen dinsdag lang met elkaar gesproken over efficiënt portofoongebruik, maar ook over hoe om te gaan met agressie van bezoekers."

Dat was volgens Lust hard nodig. "Want, o, o, o, wat krijgen deze mensen veel bagger over zich heen. En daar horen ernstige bedreigingen en zelfs mishandelingen bij." De bekendheid roept iedereen op om zich te gedragen in het attractiepark. "De volgende keer dat je naar de Efteling gaat, wees alsjeblieft een beetje lief voor ze."



Etherdiscipline

Ellie Lust kreeg landelijke bekendheid als woordvoerster van de Amsterdamse politie en als deelneemster van Wie is de Mol? in 2016, waar ze opviel door het introduceren van het woord etherdiscipline. In 2018 stopte ze bij de politie om zich volledig te focussen op haar tv-carrière.