Bobbejaanland

Bekende youtuber nodigt Efteling-vlogger uit in Bobbejaanland: 'Valt een beetje uit elkaar'

Bobbejaanland kan zich makkelijk meten met de Efteling. Althans, dat vindt de bekende Nederlandse youtuber Jeffrey Wirtz, beter bekend onder zijn pseudoniem Egbert Kanaal. Voor een lollige YouTube-video leidde hij Efteling-vlogger Niels Kooyman rond door het Vlaamse pretpark. Het doel: aantonen dat Bobbejaanland een stuk beter is dan het Kaatsheuvelse sprookjespark.

In de video van bijna negentien minuten vergelijken Wirtz en Kooyman op cynische wijze de themagebieden en attracties in Bobbejaanland met die van de Efteling. Danse Macabre kan wel inpakken, betoogt Wirtz. "We hebben wat rook op grond, ja, oké... Hier hebben ze écht themagebieden!" Zo zegt hij onder de indruk te zijn van de ingang van parkdeel Land of Legends. "Daar hebben ze twee stenen neergezet."

Ook het attractieaanbod wordt onder de loep genomen, al zijn sommige attracties dicht. Het valt youtuber Wirtz ietwat tegen. "Ik zie een hoop dingen die stilstaan." Even later moet hangende achtbaan Dreamcatcher geëvacueerd worden. In Kinderland overheerst de vergane glorie. De videomaker, goed voor 213.000 abonnees, verheugde zich eveneens op waterbaan Indiana River, maar daar blijkt weinig meer van over te zijn.



Gespierd paard

Van de authentieke sfeer is Wirtz wel onder de indruk. Zo wijst hij op een bord met "een gespierd paard met ontbloot bovenlichaam in een lederhose" en standbeelden van paarden naast een geluidsmuur met een stalen hek. "Jij ging mij toch overtuigen dat dit park beter is?", vraagt Kooyman zich af. "Dit is precies wat de Efteling mist!", luidt het antwoord. "Hier wil ik meer van zien. Grote Playmobil-paarden."



Wirtz probeert Kooyman met provocerende uitspraken uit de tent te lokken. Zo praat hij achterstallig onderhoud - verkleurde decoraties - goed door Bobbejaanland te complimenteren met het gebruik van "pastelkleuren". Interactive darkride El Paso Special valt bij beide heren in de smaak. Overdekte achtbaan Revolution vormt het absolute hoogtepunt. "Hier snappen ze het opeens. Hier snappen ze opeens wat een pretpark moet zijn."



Verf vergeten

Uiteindelijk zijn de twee redelijk tevreden, ondanks alle verbeterpunten. "We hebben een hoop dingen aangewezen die raar waren", geeft Wirtz toe. "Ik ben het met je eens, ik zie: oké, hier zijn ze een beetje de verf vergeten. Oké, dit valt een beetje uit elkaar, kan gebeuren." De nostalgie zorgt echter wel voor warme gevoelens bij de Bobbejaanland-fanaat. "Het is gewoon nog steeds hoe het was, maar dan... verkleurd." Kooyman: "De verf van toen zit er nog steeds op."