Efteling

Plan voor betaalde parkeervergunning rond de Efteling van tafel: gemeenteraad biedt excuses aan

Buurtbewoners van de Efteling zijn toch geen 50 euro per jaar kwijt voor een parkeervergunning. Ze werden eerder deze maand verrast toen ze te horen kregen dat ze vanaf 2025 moeten betalen voor het parkeren van auto's in hun wijk. Eerder werden die kosten vergoed door de gemeente Loon op Zand.

Parkeervergunningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Efteling-bezoekers hun wagen niet in de omgeving neerzetten, in de hoop te kunnen besparen op parkeertickets. Volgens de gemeente was er geen budget meer om de vergunningen te financieren. Daarom zouden omwonenden er zelf voor moeten opdraaien.

Er ontstond veel ophef over in de media. Bij nader inzien heeft men niet voldoende nagedacht over de gevolgen van de beslissing, zo bleek donderdagavond tijdens een raadsvergadering. Bewoners kregen excuses van de politiek.



Oplossing

De parkeervergunningen blijven gratis, ook in 2025. Het betekent ook dat de gemeente volgend jaar zo'n 68.000 euro tekortkomt. Daar zal nog een oplossing voor gevonden moeten worden.



GemeenteBelangen Loon op Zand, goed voor zeven zetels in de raad, vindt dat de rekening bij de Efteling neergelegd moet worden. Het attractiepark ziet dat uiteraard niet zitten: er wordt jaarlijks al een hoop geld afgedragen aan de overheid via vermakelijkhedenretributie en toeristenbelasting.