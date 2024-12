Kermis

Belgische en Franse kermiscultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed

Kermiscultuur is nu officieel geclassificeerd als erfgoed. Unesco, een organisatie van de Verenigde Naties, heeft de kermiswereld van België en Frankrijk gisteren erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Belangenverenigingen en historici waren bijna tien jaar bezig om dat voor elkaar te krijgen.

"Eendjes vangen, rijden in de botsauto's en schieten in de schietkraam is vanaf nu cultureel verantwoord", laat Universiteit Antwerpen weten. Onderzoekers van de universiteit buigen zich al enkele jaren over de rol van kermisexploitanten bij de verspreiding van wetenschap, onder de noemer Science at the Fair.

"Eindelijk krijgen de foorkramers erkenning voor hun werk, de eeuwenoude tradities en het soms zware, nomadische leven", laat de universiteit weten. In België worden jaarlijks zo'n tweeduizend kermissen georganiseerd. "Naar de kermis gaan is volkscultuur pur sang en zit al sinds de middeleeuwen ingebakken in het sociale weefsel."



Theatershows

Kermissen zijn in de afgelopen decennia sterk veranderd: in plaats van mechanische attracties was het vroeger dé plek om te leren over anatomie, geneeskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en nieuwe technologie. "Theatershows op de grens van magie en populaire wetenschap stonden zelfs centraal op het kermisplein", weet professor Nele Wynants.



Unesco zet zich wereldwijd in voor het beschermen van erfgoed. Het gaat om zaken die men wil behouden voor toekomstige generaties, zowel materieel als immaterieel. Nederland kent ook een eigen Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, die de Nederlandse kermiscultuur in 2022 omarmde.