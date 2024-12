Efteling

Video toont hoe de visuele effecten bij Efteling-attractie Danse Macabre zijn gemaakt

Voor de nieuwe attractie Danse Macabre heeft de Efteling een beroep gedaan op een studio voor visuele effecten. In het Kabinet der Vermisten, te vinden bij de uitgang van de attractie, komen verschillende affiches tot leven. Ook verschijnt een doodskop in een spiegel. In een filmpje is te zien hoe de maker te werk ging.

De beelden werden gepubliceerd door OBK Studios, het bedrijf van Kanso Ogbolu uit Haarlem. Hij animeerde niet alleen de schedel, maar ook het vogeltje op de hand van sopraan Cathérine Arbuste en het uit elkaar spattende glas van pianist José Garcia Fernandez.

De rol van Arbuste wordt gespeeld door Francis van Broekhuizen, terwijl Fernandez in werkelijkheid Efteling-ontwerper Jeroen Verheij is.



Meer in 2025

"Ik was verantwoordelijk voor het modelleren van sommige elementen in het kabinet", vertelt Ogbolu. "En nu is er een deel van mij te vinden in de Efteling: de schedel, de nachtegaal en het glas dat breekt bovenop de piano." De designer zegt zich te verheugen op "meer Efteling-materiaal in 2025".