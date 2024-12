Marineland Côte d'Azur

Rechter doet uitspraak over laatste twee overgebleven orka's in Frankrijk

Ondanks de naderende sluiting van het Franse dolfinarium Marineland mogen twee orka's voorlopig niet verplaatst worden. Het dierenpark aan de Côte d'Azur maakte deze week bekend na de kerstvakantie definitief dicht te gaan. Voor de dieren worden andere plekken gezocht.

Maar de rechtbank houdt het verhuizen van de twee orka's Wikie en Keijo voorlopig tegen. Eerst zullen de dieren een uitgebreide medische keuring moeten ondergaan, zo heeft de rechter bepaald. Er zal een onafhankelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar hun huidige gezondheidstoestand en leefomstandigheden.

Marineland wilde de orka's aanvankelijk onderbrengen in een Japans park. Volgens dierenrechtenorganisaties worden de zoogdieren daar slecht behandeld. Ze zouden mee moeten doen in circusachtige shows. Afgelopen maand werd duidelijk dat de Franse overheid de verhuizing naar Japan sowieso niet toestaat, vanwege de gebrekkige regels op het gebied van dierenwelzijn in het land.



Slagharen

Sindsdien zoekt het Franse park naar een andere locatie. Marineland hoort bij parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park. Het enige andere park in Europa met orka's is momenteel Loro Parque op het Spaanse eiland Tenerife, eigendom van de Duitse zakenman Wolfgang Kiessling.



Voorheen had Marineland vier orka's. In oktober 2023 stierf de orka Moana op 12-jarige leeftijd, terwijl in maart 2024 de orka Inouk overleed. Zij was 25 jaar oud. In het wild worden orka's doorgaans 50 tot 90 jaar. Door de sterfgevallen bleven alleen Wikie en Keijo over.