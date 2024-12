Marineland Côte d'Azur

Frans dolfinarium gaat definitief dicht: doek valt voor Marineland aan de Côte d'Azur

Het Franse dolfinarium Marineland sluit de poorten. Na de aankomende kerstvakantie gaat het dierenpark aan de Côte d'Azur definitief dicht. Alle dieren, waaronder dolfijnen, zeeleeuwen, pinguïns en flamingo's, worden weggehaald. Marineland is onderdeel van Parques Reunidos, net als onder andere Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.

Marineland werd opgericht in 1970. Het gaat al enkele jaren niet goed. In 2017 en 2021 zijn in Frankrijk wetten aangenomen die het houden van dolfijnen en orka's op termijn verbieden. Dat had een zeer nadelig effect op de bezoekersaantallen, zo meldt het management in een persverklaring.

Tien jaar geleden werden nog 1,2 miljoen gasten per jaar verwelkomd. Nu zijn dat er nog maar 425.000. De coronaperiode zorgde voor meer financiële problemen. Marineland benadrukt dat 90 procent van het publiek komt voor de orka's en dolfijnen. Als die er straks niet meer zijn, zou het geen zin meer hebben om open te blijven.



Japan

Bij het zoeken van nieuwe plekken voor de dieren is "het welzijn de enige prioriteit", belooft de directie. Men is al geruime tijd bezig om de resterende orka's te verplaatsen. Daarvoor had Marineland een park in Japan op het oog. Naar aanleiding van bezwaren van dierenactivisten liep het proces vertraging op. De rechter doet er vandaag een uitspraak over.



Naast de orka's worden dus ook de andere bewoners verhuisd. Over een maand, op zondag 5 januari, zal Marineland voor de allerlaatste keer geopend zijn. De beslissing ging gepaard met "veel emoties en diep verdriet", laat Marineland weten. Twee naastgelegen trekpleisters, waterpark Aquasplash en minigolfbaan Adventure Golf, blijven wel operationeel.



Miljoenen bezoekers

In de verklaring bedankt men het personeel voor alle inzet. "We spreken onze oprechte dank uit aan alle medewerkers die een deel van hun leven hebben gewijd aan het welzijn van dieren, educatie en de verwondering van miljoenen bezoekers", aldus het management.



Marineland beweert dat er geen plannen zijn om het terrein in de toekomst in te zetten voor een pretpark zonder dieren. "Ik heb hier geen informatie over, dus ik weet niet waar je deze informatie vandaan haalt", reageert directeur Pascal Picot in gesprek met de regionale zender France Bleu. "Vandaag de dag is er niets gepland om Marineland te vervangen."