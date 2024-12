Efteling

Efteling vernieuwt De Vliegende Hollander: attractie meer dan drie maanden dicht

De Vliegende Hollander in de Efteling wordt komende winter wederom vernieuwd. Na de kerstvakantie sluit de waterachtbaan voor ingrijpende werkzaamheden. Naast regulier onderhoud zal er aandacht zijn voor de decors in de achttien jaar oude attractie. De sluitingsperiode duurt dan ook een stuk langer dan gewoonlijk.

Bezoekers moeten De Vliegende Hollander meer dan drie maanden missen, vanaf maandag 6 januari. Naar verwachting duurt de klus tot en met donderdag 17 april, de dag vóór Goede Vrijdag en Pasen. De timing is toepasselijk: volgens het verhaal achter de attractie werd kapitein Willem van der Decken vervloekt toen hij met Pasen uitvoer.

Begin 2023 was De Vliegende Hollander ook al enkele maanden dicht voor een opvallende verandering. Toen moest een watergordijn met een videoprojectie plaatsmaken voor een scheepskerkhof met scheepswrakken en boegbeelden.



Make-over

In 2025 staat opnieuw een make-over op de planning, al kan een woordvoerder nog niet uitweiden over de plannen. "Er gaat wat meer gebeuren dan alleen het gebruikelijke onderhoud, maar daar kan ik nu nog niets over kwijt", luidt de uitleg. De Efteling komt op een later moment zelf met meer informatie over het project, dat over vier weken van start gaat.



De Vliegende Hollander werd gebaseerd op de gelijknamige sage over een spookschip uit de Gouden Eeuw. Het verhaal speelt zich af in 1679: de VOC-tijd. "Ik zal varen, storm of geen storm, Pasen of geen Pasen, verbod of geen verbod", briest kapitein Van der Decken in de wachtrij.