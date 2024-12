Madame Tussauds Amsterdam

Prinses Amalia toegevoegd aan Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam onthult vandaag een eerste wassen beeld van prinses Amalia van Oranje. De kroonprinses wordt aanstaande zaterdag 21 jaar. Dat leek de attractie in de hoofdstad een goed moment om haar toe te voegen aan de collectie.

Haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, hadden al een eigen beeld. In Madame Tussauds is een speciaal gedeelte met royals te vinden, waar de koninklijke familie is ondergebracht. Ook Amalia's oma Beatrix staat daar.

De blauwe jurk van de wassen kroonprinses werd geïnspireerd op de outfit die ze droeg tijdens de 18e verjaardag van kroonprins Christian van Denemarken in oktober 2023.



Eerbetoon

"Dit iconische eerbetoon markeert niet alleen een feestelijk moment in het persoonlijke leven van de prinses, maar benadrukt ook haar groeiende rol binnen het Koninklijk Huis en haar betekenis voor Nederland", zegt een woordvoerster.