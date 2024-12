Plopsaland Resort Belgium

Avondshow Plopsaland in de kerstvakantie ook met vuurwerk

De vernieuwde avondshow van Plopsaland De Panne wordt in de kerstvakantie ook opgevoerd met vuurwerk. In het Vlaamse attractiepark is dit winterseizoen elke openingsdag de muzikale voorstelling Luminaria - A Magical Journey te zien, waarin videoprojecties worden gecombineerd met dans.

Op het podium bij het overdekte themagebied Mayaland verschijnen dansers en Studio 100-figuren. De soundtrack bestaat uit de nummers Goedemorgen Flake van Wickie de Viking, Het Lied van de Zeemeermin van K3, Wij Gaan Duiken van Piet Piraat, Verstoppertje van Maya de Bij, De Regendans van Kabouter Plop, de intro en Wie Is Bang uit de Musical Sneeuwwitje en Samen Sterk van Nachtwacht.

Bij de liedjes van Piet Piraat, Maya en Sneeuwwitje koos men voor Franse vertalingen. Op de achtergrond klinken eveneens fragmenten uit de Studio 100-musical Daens. Ter gelegenheid van de kerstvakantie gaat vanaf het dak van Mayaland vuurwerk de lucht in. Er wordt ook gebruikgemaakt van lichteffecten en bubbels. Het kerstseizoen duurt nog tot en met zondag 5 januari.