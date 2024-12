Thorpe Park

Engels pretpark veilt oude items aan fans, waaronder boten van waterbaan

Oude onderdelen uit het Engelse attractiepark Thorpe Park worden geveild. Fans krijgen de kans om mee te bieden op bijzondere items uit het pretpark, waaronder de boten van de verdwenen boomstambaan Logger's Leap. Het startbod voor een boomstam is 600 pond, zo'n 725 euro.

De waterattractie ging eind 2015 dicht. Dit jaar opende op de oude locatie de achtbaan Hyperia. Wie ruim 700 euro te veel vindt voor een origineel pretparkrekwisiet, kan ook bieden op goedkopere onderdelen. Voorbeelden zijn informatieborden, grote parkplattegronden, posters en andere decorstukken.

Zo veilt men elementen afkomstig van de themadelen Canada Creek en Amity Cove, de attracties X, Slammer, The Swarm en Rumba Rapids en de spookhuizen The Big Top en Creek Freaks Unchained. Andere opvallende items zijn het authentieke controlepaneel van Logger's Leap en een banaan afkomstig van schommelschip Mr Monkey's Banana Ride.



Veertig kavels

In totaal biedt Thorpe Park veertig kavels aan. Bieden kan via shop.thorpepark.com, vanaf maandag 9 december om 13.00 uur (Nederlandse tijd). De veiling sluit op maandag 16 december om 20.00 uur.



De exclusieve memorabilia worden niet verscheept: ze moeten in december of januari opgehaald worden in het park. 20 procent van de inkomsten gaat naar Merlin's Magic Wand, het goede doel van parkeigenaar Merlin Entertainments.