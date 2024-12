Dolfinarium

Dolfinarium lanceert VR-beleving in het winterseizoen: SEAxperience

Het Dolfinarium in Harderwijk presenteert deze maand een nieuwe attractie: de SEAxperience. In Theater Zeezicht is een VR-beleving te vinden, die ongeveer vijf minuten duurt. Bezoekers maken met behulp van virtual reality een educatieve reis door een onderwaterwereld. Daar ontdekken ze verschillende virtuele zeedieren.

"Het voelt als een avontuurlijke expeditie in de oceaan", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Er is gelijktijdig plek voor tachtig personen. Voor de SEAxperience hoeft niet bijbetaald te worden: alle bezoekers mogen er gebruik van maken.

De toevoeging maakt deel uit van het winterse evenement Lights of Nature tijdens Winter Dolfinarium, vanaf zaterdag 21 december. Het is de bedoeling om de ervaring ook in 2025 aan te bieden als attractie. De installatie moet na het winterseizoen blijven staan.



DolfijndoMijn

Het Dolfinarium introduceert in de winter eveneens het personage Lumina, als gids die complexe natuurverschijnselen begrijpelijk maakt. Verspreid over het park komen bezoekers "lichtfenomenen" tegen. Verder omvat Lights of Nature de educatieve avondshow Lights of Lumina, die voor de gelegenheid naar binnen is verplaatst. De voorstelling - zonder dolfijnen - wordt vertoond in het overdekte DolfijndoMijn.