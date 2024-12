Plopsaland Resort Belgium

Winter in Plopsaland: vernieuwde avondshow en extra entertainment

Plopsaland De Panne heeft de plannen voor het aankomende winterseizoen bekendgemaakt. Het Studio 100 Festival wordt omgevormd tot het Studio 100 Winter Festival, met extra entertainment in winterse sferen. Hoogtepunt is de vernieuwde avondshow Luminaria - A Magical Journey.

De eerste versie van Luminaria - met videoprojecties op de façade van het overdekte themadeel Mayaland - ging in 2021 in première. Dit jaar wordt gezorgd voor een "gloednieuwe finaleshow", die vanaf aankomend weekend te zien is.

In Santa's Wonder House kunnen bezoekers kerstelfjes en de Kerstman ontmoeten. Studio 100-figuren dragen hun winteroutfits. Verder omvat het Studio 100 Winter Festival de acts Winter Welkom Show, Merry Christmas Melodies, Winter Wonderland Vuurspektakel en Cookies Christmas Celebration.



Winterbar

De dagelijkse parade Studio 100 Festival On Wheels gaat ook door. In de Piratenzone zijn winterse specialiteiten verkrijgbaar bij de Winterbar. Plopsaland is tussen zaterdag 7 december en zondag 5 januari geopend in de weekenden, op woensdagen en tijdens de volledige kerstvakantie.