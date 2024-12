Plopsa Coo Ardennes

Belgisch Plopsa-pretpark in de Ardennen voor het eerst 's winters open: gratis toegang

Het Belgische attractiepark Plopsa Coo organiseert een winteropening. In de kerstperiode huisvest het pretpark in de Ardennen voor het eerst een gratis toegankelijke kerstmarkt. Er wordt ook gezorgd voor Studio 100-entertainment. Enkele attracties gaan open. Daar zijn aparte tickets voor nodig.

Plopsa belooft "een onvergetelijke kerst" bij de bekende Watervallen van Coo, die na zonsondergang verlicht worden. Naast Studio 100-figuren kunnen bezoekers een kerstwens doen bij de Kerstman. De klassieke Carrousel en de kabelbaan Bel RTL Zetellift zijn operationeel.

Plopsa-abonnees mogen er gratis gebruik van maken. Voor andere bezoekers kost een ritje in de stoeltjeslift 6 euro, terwijl voor de nostalgische draaimolen 2 euro per persoon gevraagd wordt. Wie zin heeft in seizoensspecialiteiten of drankjes kan terecht bij drie eet- en drinkgelegenheden.



Tegoedbon

Het evenement duurt van vrijdag 20 december tot en met zondag 5 januari, van 12.00 tot 22.00 uur. Alleen op 24 en 31 december sluit het park om 17.00 uur. Voor een parkeerplek moet 6 euro afgerekend worden, maar dat is inclusief een tegoedbon van 3 euro voor de horeca en winkel.