Foto's: opnames voor nieuwjaarsspecial Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Winter Efteling

In de Winter Efteling is woensdagavond de nieuwjaarsspecial van Te Land, Ter Zee En In De Lucht opgenomen. Het bekende amusementsprogramma maakte afgelopen zomer een succesvolle comeback. Naar aanleiding daarvan werd besloten om een eenmalige winteraflevering op touw te zetten, met het nieuwe onderdeel Met Een Knal Naar Het Dal.

Het gaat om een winterse variant op het spelonderdeel Blij Dat Ik Glij, bestaand uit een schans met een dubbele afdaling richting een waterbak. Eerder dit jaar vonden de opnames plaats in de Aquanura-vijver. Dit keer week men uit naar de Speelweide tussen het Carrouselpaleis en Sirocco.

Aan de rand van de Warme Winter Weide werd de afgelopen dagen een tijdelijk decor opgebouwd, met een podium, de schans, een tribune en een oliebollenkraam. Enorme stellages zorgden voor de benodigde verlichting. Dankzij een gigantische hijskraan konden de voertuigen na de afdaling direct weggehaald worden.



Op tijd remmen

33 teams deden mee. Zij baseerden het uiterlijk van hun karren op de vraag: wat gaat 2025 ons brengen? Sommige wagens waren aangekleed met lampjes. Deelnemers kregen de opdracht om zo snel mogelijk de bel te luiden, zonder in een wak - het vijvertje - terecht te komen. Op tijd remmen bleek dus cruciaal. De bel oogde voor de gelegenheid als een enorme zuurstok.



Na de prijsuitreiking was een korte vuurwerkshow te zien. De opnames duurden van 19.30 tot 23.30 uur. Ondertussen bleef de Warme Winter Weide geopend voor het aanwezige publiek, inclusief de schaatsbaan, horecapunten en souvenirkramen. Er waren ook schermen neergezet. Toeschouwers ontvingen een bon voor een gratis warme chocolademelk en een oliebol.



Pagode

De vliegende tempel Pagode bleef de hele avond op dezelfde hoogte hangen, in de hoop dat de verlichte Efteling-attractie in beeld zal komen. Verder was de Stoomtrein stilgezet naast de schans. Te Land, Ter Zee En In De Lucht wordt op woensdag 1 januari uitgezonden op RTL 4, om 20.30 uur.



Voor het project werkte de Efteling wederom samen met producent EndemolShine en tv-zender RTL. De presentatie was opnieuw in handen van Ruben Nicolai. Het startschot werd steevast gegeven door Gerard Joling. Nicolai begon de show met het aanzetten van de lampen, waarna het publiek luid "gelukkig nieuwjaar" scandeerde.