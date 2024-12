Koninklijke Burgers' Zoo

Aardvarken staat centraal op allereerste kersttrui van dierentuin Burgers' Zoo

Burgers' Zoo geeft dierenliefhebbers de kans om stijlvol aan te schuiven bij het kerstdiner. Het Arnhemse dierenpark heeft een speciale foute kersttrui laten ontwikkelen, in de stijl van de dierentuin. Daarop prijkt een bekende bewoner: het aardvarken.

Een woordvoerder noemde dat eerder al "een iconisch dier voor ons dierenpark én de stad Arnhem". Burgers' Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar aardvarkens te vinden zijn. Het park coördineert bovendien het Europese fokprogramma.

De uniseks kersttrui bevat verder algemene kerstsymbolen en de naam van het park. Het kledingstuk werd gemaakt van 85 procent biologisch katoen en 15 procent gerecycled polyester. De productie is in handen van leverancier FOX Originals.



Feestdagen

Vanaf vrijdag 6 december is de donkergroene trui verkrijgbaar in de winkel bij de hoofdingang, in de maten S tot en met XXL. Burgers' Zoo vraagt er 49,95 euro voor. De dierentuin gaat 's winters dagelijks open van 09.00 tot 17.00 uur, ook op alle feestdagen.