Beekse Bergen

Beekse Bergen opent overdekt speelparadijs met tropisch thema: Speelland Indoor

Beekse Bergen investeert in een nieuwe binnenlocatie. In pretpark Speelland, gelegen naast het bekende Safaripark, opent deze maand een grote binnenspeeltuin van zo'n 2000 vierkante meter. Speelland Indoor, zoals het project heet, wordt omschreven als een "tropische indoorspeelwereld".

Kinderen van 0 tot 14 jaar kunnen klimmen, klauteren en spelen in leeftijdsgebonden zones. Voor ouders is er een horecagelegenheid met uitzicht op het speelgedeelte. Het thema, gebaseerd op een onbewoond eiland, sluit aan bij de sfeer van het Safaripark.

"Na een avontuurlijke safari is het heerlijk om de dag af te sluiten aan het strand", zegt manager Rens Willemsen erover. "Dat gevoel hebben we vertaald naar Speelland Indoor." Looopings kon in maart al melding maken van het plan.



Zeshonderd personen

Normaal gesproken is Speelland Beekse Bergen alleen geopend in het voorjaar en in de zomer. Dankzij de toevoeging van de 8,5 meter hoge speelhal kan men het hele jaar bezoekers verwelkomen, van 09.30 tot 17.00 uur. Er kunnen ongeveer zeshonderd personen tegelijk naar binnen.



Vanaf zaterdag 21 december zijn vakantiegasten van het Safari Resort, Lake Resort en Safari Hotel welkom. Zij mogen gratis naar binnen. Andere bezoekers kunnen het speelparadijs vanaf maandag 6 januari uitproberen na het aanschaffen van losse entreekaarten. Van april tot en met september biedt Beekse Bergen ook combitickets aan voor het binnen- en buitengedeelte.