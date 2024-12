Efteling

Efteling gaat niet opdraaien voor parkeervergunningen van omwonenden: 50 euro per auto

Buurtbewoners van de Efteling moeten binnenkort 50 euro betalen voor een parkeervergunning. In de wijk rond het attractiepark wordt gewerkt met vergunningen, om te voorkomen dat Efteling-bezoekers hun wagen er gratis neerzetten. Tot nu toe draaide de gemeente Loon op Zand op voor de kosten.

Het budget van de gemeente laat dat echter niet meer toe. Daarom betalen omwonenden straks 50 euro per jaar voor een parkeerplek. Voor een bezoekersvergunning, bedoeld voor mensen die op bezoek komen, moet hetzelfde bedrag neergeteld worden. Veel buurtbewoners zijn woedend, maar volgens de gemeente is er gezien de financiële situatie geen andere optie.

De Efteling is in ieder geval niet van plan om de extra kosten te vergoeden. Een inwoner die het attractiepark per mail om hulp vroeg, kreeg te horen: "We begrijpen dat het besluit zeer vervelend voor u is. Helaas gaan wij niet over de parkeervergunningen voor inwoners van de gemeente Loon op Zand."



Forse bijdrage

In de reactie benadrukt de Efteling dat het attractiepark wel jaarlijks een "forse bijdrage" overmaakt aan de gemeente. "Graag wil ik u laten weten dat we de gemeente financieel compenseren voor de kosten die voor de Efteling gemaakt worden."



Het gaat om zo'n 600.000 euro aan vermakelijkhedenretributie, plus toeristenbelasting. De gemeente mag echter zelf bepalen hoe dat bedrag wordt ingezet. Het Efteling-geld gaat in ieder geval niet naar de parkeervergunningen.



Vermaak aanbieden

"Vermakelijkhedenretributie is bedoeld om aan die zaken mee te betalen die nodig zijn om het vermaak te kunnen aanbieden", meldt een woordvoerder van de gemeente aan Looopings. Een voorbeeld is de infrastructuur in de omgeving. "De parkeervergunningen voor omwonenden voldoen niet aan dat criterium en horen er dus ook niet bij."