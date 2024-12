Attractiepark Toverland

Video: winters huwelijksaanzoek op de schaatsbaan van Toverland

Op de grote schaatsbaan in Toverland vond afgelopen weekend een huwelijksaanzoek plaats in winterse sferen. Bezoeker Ivan ging op één knie voor zijn geliefde Raquel. Dat eindigde in een omhelzing en een kus, want de vrouw zei "ja". Bekenden van het koppel filmden het romantische moment.

Zij zorgden na afloop voor gejuich en een luid applaus, zo is te horen in de video. De ijsbaan bevindt zich in het hart van entreegebied Winter Laguna, zoals Port Laguna tijdens kerstseizoen Winter Feelings wordt genoemd. Daar staat ook een metershoge verlichte kerstboom.

De man zocht vooraf contact met Toverland om het moment in goede banen te kunnen leiden. Na afloop stond personeel klaar met glazen champagne. "Zodat de twee samen op de verloving konden proosten", vertelt een woordvoerster aan Looopings.