Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt details over nieuwe avondshow Disney Tales of Magic: première op 10 januari

Disneyland Paris maakt vandaag meer bekend over de nieuwe avondshow Disney Tales of Magic, die op vrijdag 10 januari in première gaat. Videoprojecties brengen niet alleen het kasteel van Doornroosje tot leven, maar ook - voor het eerst - de gevels van themagebied Main Street. Bovendien wordt gebruikgemaakt van fonteinen, lasers, vuurwerk en drones.

De show moet "een warm, authentiek gevoel uitstralen", vertelt creatief leider Tim Lutkin, met respect voor de identiteit van het Disneyland Park. Men brengt een "eerbetoon aan de visuele magie" van Pinocchio (1940), Cinderella (1950) en Mary Poppins (1964), gevolgd door verwijzingen naar The Little Mermaid (1989), The Hunchback of Notre Dame (1996) en Mulan (1998).

Daarna verschijnen modernere personages uit bijvoorbeeld Toy Story (1995) en Lilo & Stitch (2002) ten tonele. "Alle animaties op het kasteel zijn speciaal voor onze show gemaakt en ik ben erg trots dat Tim Allen, de originele stem van Buzz Lightyear, ermee heeft ingestemd de nieuwe dialoog voor onze Space Ranger op te nemen", aldus Lutkin.



Herdenken

Via Buzz komen we terecht bij de romantiek van Wall-E (2008), Beauty and the Beast (1991) en Up (2009). Een "vredig moment" gebaseerd op Coco (2017) draait om herinneringen aan liefde. "Onze boodschap is dat er ook magie schuilt in het herdenken van de mensen die niet meer bij ons zijn", legt Lutkin uit.



"Het is niet per se een vrolijk stuk, maar het voelt toch magisch, in de aanloop naar de scène waarin Rafiki Simba laat beseffen dat zijn vader nog steeds in hem leeft." Dat gebeurt op de melodie van He Lives in You uit The Lion King (1994). Verder is er aandacht voor Moana (2016) en Hercules (1997). De Disney-reis eindigt met Bruno uit Encanto (2021). Het kasteel kleurt groen en we horen Zuid-Amerikaanse dansmuziek.



Record

Disney wil benadrukken hoe belangrijk het is om deel uit te maken van een familie, in welke vorm dan ook. "Dat maakte Bruno tot het ideale personage om onze reis af te sluiten, vóór de grote finale." Disney Tales of Magic breekt een record dat voorheen in handen was van de avondshow Wondrous Journeys in het Amerikaanse Disneyland in Californië: nooit eerder zaten er zo veel personages in een avondspektakel in een Disney-park.



In de voorstelling komen zowel bestaande scènes uit Disney-films als compleet nieuwe animaties voor. De feeën uit Pinocchio en Cinderella zijn bijvoorbeeld volledig opnieuw geanimeerd, aan de hand van ruim driehonderd tekeningen. Voor het themalied Live in Magic werd Noémie Legran ingeschakeld.



Overleden

Eén figuur kwam nog niet eerder in een Disney-productie voor: een dj die een alienfeestje organiseert in de Toy Story-scène. Lutkin baseerde hem op diskjockey Adam Taylor, ook wel bekend als Adam Fabulous, die onlangs overleed. "Hij was een groot fan van de Disney-parken. Ik ben erg dankbaar dat ik deze referentie mocht gebruiken, perfect aansluitend bij het concept van de show."