Efteling

Paul van Loon woensdag te gast in de Efteling voor signeersessie

Efteling-bezoekers kunnen morgen Paul van Loon ontmoeten. De kinderboekenschrijver is op woensdag 4 december in het attractiepark voor een signeersessie van zijn boek over spookspektakel Danse Macabre. Dat heeft de Efteling zojuist last minute aangekondigd.

Van Loon neemt tussen 13.00 en 15.00 uur plaats in souvenirwinkel Efteldingen, bij de hoofdingang. "Bij aankoop van zijn boek Danse Macabre - Het Begin signeert hij jouw exemplaar", laat men weten.

Wie interesse heeft, kan vanaf 11.30 uur een nummertje ophalen bij kassa 19. Er geldt een maximum van twee boeken per persoon. "Let op: we kunnen een beperkt aantal gasten verwelkomen, dus wees er snel bij", benadrukt de Efteling.



Dolfje Weerwolfje

De Efteling werkt al jaren samen met Van Loon. In 2011, 2017 en 2023 bracht hij boeken uit rond Raveleijn. In 2014 en 2019 verschenen boeken met verhalen over de Sprookjessprokkelaar. Verder speelt een deel van de bekende Dolfje Weerwolfje-reeks zich af in de Efteling: Weerwolfnachtbaan uit 2012.