Heide Park Resort

'Een schot uit duizenden': nonchalante pretparkmedewerker is bizar goed in basketbalspel

Een medewerker van het Duitse pretpark Heide Park bewijst dat het winnen van een basketbalspelletje niet onmogelijk is. Bezoekers kunnen in het attractiepark tegen betaling ballen in een basketbalring proberen te gooien. Als dat lukt, ontvangen ze een prijs.

In een filmpje dat viral gaat op social media, laat een personeelslid zien hoe het moet. "Een schot uit duizenden", luidt de beschrijving. Nadat een bezoeker een bal misgooit, wandelt de werknemer nonchalant voorbij met een andere bal in zijn handen.

Zijn blik is gericht op het publiek. Zonder om te kijken komt de bal in één soepele beweging in de basket terecht. Het leidt tot verbazing, ontzag en een keiharde lach bij de filmer. "Dit is gestoord, dit is gestoord", klinkt het. De indrukwekkende move vond plaats bij een spel in de buurt van dive coaster Kraken.



Livestream

De beelden zijn afkomstig uit een livestream van ene Huy op streamingplatform Twitch. Ze gingen vervolgens viral op Instagram en Facebook. Voor de betaalgames werkt Heide Park samen met de Britse leverancier HB Leisure.