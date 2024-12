Alton Towers Resort

Grootste pretpark van Engeland neemt afscheid van drie attracties, waaronder schommelschip

Het Britse pretpark Alton Towers opent in 2025 een nieuwe attractie, maar er moeten ook drie attracties het veld ruimen. Schommelschip The Blade en carrousel Flavio's Fabulous Fandango verdwijnen uit het park. Daarnaast gaat The Alton Towers Dungeon komend jaar niet open.

Dat heeft Alton Towers bekendgemaakt in een verklaring. De schommelboot was de oudste nog operationele attractie in het park. "Nu het einde van de technische levensduur is bereikt, neemt het resort na 44 jaar afscheid van The Blade", laat het management weten.

The Blade opende in 1980 als Pirate Ship, toen in parkdeel Fantasy World. Dat gebied kennen we tegenwoordig als X-Sector. In 1997 verhuisde het schip naar Forbidden Valley. De verplaatsing ging gepaard met een naamswijziging en een ander uiterlijk. Sindsdien hangt het thema samen met het achtergrondverhaal van achtbaan Nemesis.



Scarefest

Kermisattractie Flavio's Fabulous Fandango opende in 2021 om de capaciteit van het park te verhogen. Kennelijk is dat komend jaar niet meer nodig. Horrorbeleving The Alton Towers Dungeon werd in juli 2024 gesloten om plaats te maken voor een nieuw spookhuis tijdens halloweenfestival Scarefest: Amigos in the Afterlife.



"Na de investering in deze locatie kunnen we bevestigen dat de Dungeon in 2025 niet terugkeert, zodat we families nog meer te bieden hebben tijdens het evenement", zegt Alton Towers erover. "Het evalueren van ons attractieaanbod is een doorlopend proces dat aan het einde van elk seizoen plaatsvindt."



Wereldklasse

Ondanks de bezuinigingen blijft Alton Towers beweren dat altijd wordt gefocust op "voortdurende investeringen in onze attracties van wereldklasse". Seizoen 2025 staat in het teken van de komst van een suspended top spin van fabrikant Huss, op de plek waar in het verleden al een reguliere top spin stond.