Politie heeft handen vol aan agressieve bezoeker Europa-Park

Een 27-jarige man heeft afgelopen weekend voor consternatie gezorgd in Europa-Park. Hij misdroeg zich bij één van de attracties, waardoor naast de beveiliging ook politieagenten moesten ingrijpen. De bezoeker is gearresteerd en meegenomen naar het bureau.

In een verklaring meldt de politie dat de man "moeilijk te kalmeren" was. Hij wilde rond 17.15 uur in een achtbaan stappen, maar het personeel hield hem tegen omdat hij zwaar onder invloed leek te zijn van alcohol of drugs. Dat is tegen de regels.

Medewerkers kregen vervolgens te maken met "agressie, beledigingen en spugen". De politie nam de herrieschopper in hechtenis. Eenmaal aangekomen bij het politiebureau viel de onruststoker aanwezige agenten aan, waardoor twee medewerkers lichte verwondingen opliepen.



Drie uur

Pas na drie uur kalmeerde de man een beetje. De twintiger wordt verdacht van meerdere overtredingen, waaronder mishandeling en verzet bij een aanhouding. Europa-Park is deze winter dagelijks geopend van 11.00 tot minstens 19.00 uur, met uitzondering van 24 en 25 december.