Efteling

Man (37) opgepakt na bedreigen Efteling-medewerker op parkeerplaats

Een bezoeker van de Efteling heeft afgelopen week een medewerker bedreigd op de parkeerplaats. Op donderdagavond ontstond commotie bij de slagbomen op het parkeerterrein van het attractiepark. Rond 18.35 uur weigerde een 37-jarige man uit Amsterdam een parkeerkaartje te kopen.

De Efteling vraagt 12,50 euro voor een parkeerplek. Dat vond de Amsterdammer kennelijk te duur. Hij meldde zich zonder uitrijkaart bij de slagbomen en was niet van plan om de portemonnee te trekken. Toen hij agressief werd, schakelde het personeel de beveiliging in.

Vervolgens heeft de man dreigementen geuit, vertelt een woordvoerder van de politie aan Looopings. Daarop kwamen ook agenten ter plaatse. De agressieve bezoeker werd aangehouden en meegenomen.



15 euro

"Na verhoor is de verdachte de volgende dag weer vrijgelaten, in afwachting van de afhandeling van zijn zaak", vult de voorlichter aan. Volgend jaar gaat het parkeertarief van de Efteling verder omhoog. Vanaf 1 januari kost een parkeerticket 15 euro per dag.