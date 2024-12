Sprookjeswonderland Enkhuizen

Vergaderingen van gemeenteraad Enkhuizen tijdelijk in pretpark Sprookjeswonderland

De gemeenteraad van Enkhuizen vergadert de komende periode regelmatig in pretpark Sprookjeswonderland. Vanwege een verbouwing kunnen gemeenteraadsleden tijdelijk niet terecht in het stadhuis. Het sprookjespark bood de oplossing.

Tot eind januari volgend jaar vinden de raadsvergaderingen plaats in Kasteel Violinde. Normaal gesproken wordt daar meermaals per dag een sprookjesmusical over het verwende prinsesje Violinde vertoond, met animatronics en muziek. De bewegende poppen krijgen de aankomende weken gezelschap van debatterende politici.

De bijeenkomsten vallen wel buiten de openingstijden van Sprookjeswonderland. Doorgaans wordt er vergaderd op de laatste dinsdag van de maand, om 20.00 uur. Wie een vergadering wil bijwonen, kan zich per e-mail aanmelden bij de gemeente.



Te klein

Het is niet voor het eerst dat het sprookjeskasteel gebruikt wordt door de gemeenteraad. In coronatijd, eind 2020, ontmoetten de raadsleden elkaar ook al in Sprookjeswonderland. Toen bleek de raadszaal in het stadhuis te klein om de coronaregels na te kunnen leven.



Sprookjeswonderland Enkhuizen wordt 's winters getransformeerd tot Sprookjeswinterland. Bezoekers zijn welkom in het weekend van 14 en 15 december en van 21 december tot en met 5 januari, met uitzondering van 25 december en 1 januari. Het zomerseizoen start half april.