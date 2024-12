Chessington World of Adventures Resort

Bouwtekeningen: Engels pretpark heeft plannen voor nieuw themagebied met multi dimension coaster

Het Engelse pretpark Chessington World of Adventures wil in 2027 een groot themagebied met meerdere attracties openen. Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat er onder andere plannen zijn voor een multi dimension coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein, vergelijkbaar met Uncharted: El Enigma de Penitence in PortAventura World.

Het gaat om een grotendeels overdekte rollercoaster, die een klein stukje naar buiten gaat. Dat concept kennen we van de Movie Park Studio Tour in Movie Park Germany, eveneens een multi dimension coaster. In Chessington moet de attractie onderdeel worden van een themadeel op de plek van de zone Wild Asia.

De rit zal bestaan uit meerdere lanceringen. Het hoogste punt van de achtbaan wordt een doodlopend element op 18,6 meter hoogte. Naast de achtbaan omvat het bouwproject een indoor familieattractie, een speelgebied, winkels en horecagelegenheden. Het gaat om een totale investering van 20 miljoen pond, zo'n 24 miljoen euro.



Verplaatst

Er wordt bewust gekozen voor overdekte locaties in de hoop dat het park op termijn het hele jaar open kan. De bestaande attractie Kobra, een disk'o coaster van de Italiaanse firma Zamperla, krijgt een nieuw thema. Kinderattractie Jungle Bus wordt naar een ander parkdeel verplaatst. Chessington weet nog niet wat er met botsauto's Tuk Tuk Turmoil en zweefmolen Monkey Swinger gaat gebeuren.



Over het thema is officieel nog niets bekendgemaakt, maar alles wijst erop dat gekozen wordt voor de videogame Minecraft. Parkeigenaar Merlin Entertainments kondigde onlangs een intensieve samenwerking aan met het merk. Verschillende elementen in de bouwplannen lijken te verwijzen naar de populaire game.



Africa Falls

Men spreekt ook over een interactieve ervaring: moderne technologie moet ingezet worden om bezoekers een gepersonaliseerde beleving te kunnen bieden. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2025. Chessington heeft ook al een tijdje plannen voor een eigen waterpark met de voorlopige titel Africa Falls.