Efteling

Video: als je aanklopt bij Hans en Grietje in de Efteling, valt de verlichting uit

Het sprookje van Hans en Grietje is weer in volle glorie te bewonderen in de Efteling, maar één onderdeel werkt nog niet helemaal zoals het hoort. In acht maanden tijd werd het snoephuisje van de heks gesloopt en opnieuw opgebouwd. Naar de verlichting moet nog even gekeken worden.

Het tafereeltje kan - net als vroeger - geactiveerd worden door de klink van het tuinhek te bewegen. Op dat moment fluit de vogel op het dak, komt een blazende kat tevoorschijn en schuift het luikje in de voordeur open, waar de heks heen en weer schommelt.

Wie nu aan de klink zit, zorgt er ook voor dat alle verlichting uitvalt. Het sprookjeshuisje wordt in één klap volledig donker, op de lichtgevende ogen van de kat na. Efteling-bezoeker Rik Rosmalen plaatste een filmpje van de merkwaardige situatie op X. Het lijkt alsof dat de heks wil doen alsof ze niet thuis is, door snel de lampen uit te zetten.



Zeven Geitjes

De onderhoudsbeurt bij Hans en Grietje werd op vrijdag 22 november afgerond. Op dit moment vinden op twee andere plekken in het Sprookjesbos nog wel werkzaamheden plaats. Het huisje van De Wolf en de Zeven Geitjes wordt opgeknapt en tussen De Trollenkoning en Vrouw Holle verrijst een nieuw sprookje: De Prinses op de Erwt.