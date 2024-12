Disneyland Paris

Foto's: gecrashte drones op daken in Disneyland Paris

Niet alle drones overleven de droneshows van Disneyland Paris. Door technische storingen of weersomstandigheden kan het gebeuren dat er tijdens een avondspektakel drones neerstorten. Op foto's van fansite Dphile is te zien hoe twee drones gecrasht zijn bovenop daken in parkdeel Fantasyland.

Het themagebied wordt ruim vóór sluitingstijd afgesloten voor publiek, zodat er tijdens de voorstelling geen bezoekers onder de onbemande vliegtuigjes staan. De beelden maken duidelijk waarom dat zo belangrijk is: af en toe komt er een drone naar beneden.

Dat kan niet alleen voor gevaarlijke situaties zorgen voor mensen. Soms ontstaat ook schade aan bouwwerken. We zien een kapotte drone liggen bovenop het tentdak van draaimolen Le Carrousel de Lancelot. Bij Les Voyages de Pinocchio heeft de val van een defecte drone er zelfs voor gezorgd dat delen van het dak zijn afgebroken. Meerdere dakleien braken af. Ze zijn in de goot terechtgekomen, waar ze worden tegengehouden door een veiligheidsnet.



Première

Disneyland Paris gebruikt - als de weersomstandigheden het toelaten - lichtgevende drones bij de korte avondshow Disney Electrical Sky Parade, die vóór Disney Illuminations te zien is. Vanaf januari volgend jaar zijn drones voor het eerst onderdeel van het reguliere avondspektakel. Dan gaat Disney Tales of Magic in première.