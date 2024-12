Europa-Park Erlebnis-Resort

Experimentele VR-darkride Europa-Park ook in het winterseizoen open

Een experimentele nieuwe Europa-Park-attractie is ook in het winterseizoen toegankelijk. Tijdens Halloween presenteerde het Duitse pretpark een testopstelling van een virtualreality-darkride, de zogeheten flowryde. Bezoekers maken tegen betaling een ritje in trackless voertuigen. Ondertussen zien ze een film met behulp van een VR-headset.

De attractie bevindt zich in de koepel van 360 graden-film Nikola Tesla's Beautiful Croatia, gelegen in het Kroatische themagebied. In de herfst kon het publiek kijken naar de films Brain Shocker en The Journey to Eden. Tijdens de wintermaanden staat de ervaring in het teken van Schellen-Ursli, een Zwitsers kinderverhaal.

De Nederlandse titel luidt Sepp de Wolvenvriend. Europa-Park spreekt over "een hypermoderne VR-beleving die je meteen midden in de actie plaatst". "Met het nieuwste voertuig van Mack Rides, gecombineerd met de geavanceerde VR-technologie Roam and Ride van VR Coaster, komt de legendarische kloksleewedstrijd tot leven."



Tickets

Tickets voor de darkride kosten 4 euro per persoon. Ze zijn verkrijgbaar bij de ingang van de attractie. Schellen-Ursli gaat pas om 17.30 uur open: overdag wordt de koepel gebruikt voor de Kroatische filmvoorstelling, zonder karretjes of virtual reality.



Het is niet voor het eerst dat Europa-Park iets doet met het merk Schellen-Ursli. In 2016 presenteerde het attractiepark een huis gebaseerd op de verfilming van Schellen-Ursli, bij de Schweizer Bobbahn. Een jaar later werd het verhaal toegevoegd aan de VR-versie van powered coaster Alpenexpress.