Hulpdiensten massaal ter plaatse voor reanimatie in Efteling Hotel: slachtoffer overleden

Hulpdiensten zijn vanochtend vroeg massaal ter plaatse gekomen voor een reanimatie in het Efteling Hotel. Rond 06.20 uur werd het hotel opgeschrikt door een medisch noodgeval. Daarvoor riep men drie ambulances, zeven politiewagens én een traumahelikopter op.

Door de massale inzet van hulpdiensten was de weg bij het Efteling Hotel zeker anderhalf uur afgesloten. De reanimatie mocht niet baten: het slachtoffer is overleden. Volgens een woordvoerster van de politie was geen sprake van een conflict, maar puur van een medische situatie.

Een voorlichter van de Efteling betuigt zijn medeleven aan de familie. "We zijn erg geschrokken en onze gedachten gaan uit na alle nabestaanden", laat hij weten. In het kader van privacy wordt verder geen extra informatie gedeeld.