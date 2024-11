Efteling

Zeven dronken jongeren uit de Efteling gezet, één klimt weer terug naar binnen

De Efteling heeft een groep van zeven beschonken jongeren uit het park gezet. Ze zorgen vanmiddag voor overlast, waarna beveiligers werden ingeschakeld. Zij stuurden de bezoekers weg, maar één van hen liet het daar niet bij zitten.

Volgens ooggetuigen waren de overlastgevers onderdeel van een grote groep studenten die flessen drank hadden meegenomen. Ze waren "zwaar onder invloed", zegt een aanwezige. "Rond 13.00 uur konden deze mensen al niet meer op hun benen staan."

De uitzetting vond plaats in de buurt van de Python. Eén persoon uit de groep accepteerde niet dat zijn dagje Efteling erop zat. Hij klom even verderop weer over het hek heen, maar werd daarbij betrapt. Daarop kwam de politie in actie. De man kreeg een proces-verhaal.



Geslagen

Elders in het park vond een ander incident plaats: een medewerker werd geslagen door een bezoeker. De aanleiding is niet duidelijk. Volgens de politie betrof het een familie van zes waarvan één persoon fysiek geweld gebruikte. Tegen diegene is aangifte gedaan.



Anderhalve week geleden moest de politie ook al ter plaatse komen toen dronken Efteling-bezoekers voor overlast zorgden. Ze werkten niet mee toen bewakers hen de opdracht gaven om te vertrekken.