Parc Astérix Paris

Parc Astérix krabbelt terug: parkeerkosten toch niet omhoog in 2025

Parc Astérix komt terug op het besluit om de parkeerkosten te verhogen. Op de officiële website van het Franse pretpark viel de afgelopen tijd te lezen dat een parkeerticket vanaf volgend jaar 25 euro per dag zal kosten. Nu is dat nog 20 euro. Online ontstond wat commotie over de prijsverhoging.

Inmiddels heeft Parc Astérix bekendgemaakt dat de aangekondigde prijsverhoging toch niet doorgaat. Ook in 2025 kost een parkeerkaartje nog gewoon 20 euro. Volgens het management was er intern nog geen definitieve beslissing over genomen.

Opvallend genoeg stond de informatie dus al wel online. "Het overleg hierover vond deze week plaats", luidt de verklaring. "In 2025 zal er geen stijging van de parkeerkosten doorgevoerd worden." Volgens het attractiepark nabij Parijs zou zo'n aanpassing niet te verantwoorden zijn.



Koopkracht

"We zijn ons ervan bewust dat onze bezoekers last hebben van een daling van de koopkracht. Op dit moment rechtvaardigt niets een verhoging van de prijs." Vermoedelijk gaat het tarief op een later moment alsnog omhoog. Het is de bedoeling om de komende jaren parkeerplaatsen te renoveren en uit te breiden.



De stijging van de reguliere entreeprijs van Parc Astérix gaat wel door. Een toegangsbewijs kost aankomend seizoen 65 euro in plaats van 62 euro, een toename van zo'n 5 procent.