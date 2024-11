Attractiepark Toverland

Van Halloween naar Kerstmis in veertig seconden: Toverland toont timelapse entreegebied

Het mediterrane entreegebied van Toverland wordt 's winters omgetoverd tot een winterwonderland. In een nieuwe timelapsevideo is te zien hoe het Limburgse attractiepark themadeel Port Laguna klaarmaakt voor evenement Winter Feelings, dat dit weekend begint. De werkzaamheden zijn gestart na het halloweenseizoen.

In ongeveer tweeënhalve week tijd verschenen in het kleurrijke havenstadje een schaatsbaan met een kerstboom, een grote almhut, een kerstmarktje, curlingbanen en een sneeuwhelling. De almhut heeft dit jaar een andere vorm dan voorheen.

"Doordat de ondergrond van de Laguna niet vlak is, moet ook alles op hoogte gebracht worden", laat Toverland weten. "Een intensieve monsterklus die binnen no-time geklaard werd." Voor het filmpje bracht men het bouwproject terug tot zo'n veertig seconden. Toverland is tot en met zondag 19 januari in kerstsferen.