Efteling

Efteling-fontein ontbreekt al bijna een jaar: waar is de Apenfontein gebleven?

Wat is er gebeurd met de Apenfontein in de Efteling? Dat vragen steeds meer Efteling-fans zich af nu het decorstuk al bijna een jaar ontbreekt. In januari 2024 werd de fontein in parkdeel Ruigrijk weggehaald voor een renovatie. Sinds eind maart staat er een tijdelijke zuil op de plek waar voorheen de originele fontein stond.

De Apenfontein, vernoemd naar beeldjes van brutale apen, was te vinden op het plein voor horecacomplex Station de Oost. Eerder dit jaar werd het gevaarte gespot op het dienstencentrum van de Efteling. Sindsdien bleef het stil: ruim elf maanden na de start van de opknapbeurt ontbreekt van de aapjes ieder spoor.

Liefhebbers begonnen dan ook te vrezen dat de tijdelijke fontein een definitieve oplossing zou worden. Dat is niet de bedoeling, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "De apen keren in het voorjaar van 2025 weer terug", weet hij. Het afgelopen jaar kregen andere onderhoudsprojecten intern voorrang. "Er was geen capaciteit om dit op te pakken."



Demonenkoppen

De Apenfontein werd eind 2009 in gebruik genomen. Begin 2010 arriveerden de apen. Het decorelement bestaat uit acht demonenkoppen die water spuwen in een bak. Voor het ontwerp was Pim-Martijn Sanders verantwoordelijk, tegenwoordig projectcoördinator thematisering.