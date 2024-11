Efteling

Efteling verplaatst souvenirkraam en meet-and-greet-locatie

Efteling-bezoekers kunnen voorlopig op een andere plek terecht voor meet-and-greets met spookjesfiguren. Een prieeltje dat voorheen naast entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen te vinden was, werd vanwege werkzaamheden verplaatst.

Nu staat het bouwwerk achter de spoorlijn, in de buurt van Fabula. Dat is tussen de Pardoes Promenade in het Fantasierijk en horecapunt Frau Boltes Küche in het Anderrijk. Er verschijnen dagelijks Efteling-bewoners voor een fotomoment.

In de buurt kreeg ook foto- en souvenirkraam D'n Blikvanger een plekje. Eerder werd ernaast al een tijdelijke gebakkraam neergezet. De bouwkeet van het personage Bouwmeester Big is verdwenen.



Verbouwing

Vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel wordt het volledige entreegebied aangepakt. Het parkdeel gaat Eiland van de Vijf Zintuigen heten. Op dit moment komt het Efteling Theater langzaam maar zeker uit de steigers. Begin volgend jaar volgt nog een verbouwing van souvenirwinkel Efteldingen.