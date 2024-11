Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt eerbetoon aan heropening Notre-Dame: nieuwe droneshow

Met een nieuw dronespektakel brengt Disneyland Paris een eerbetoon aan de Notre-Dame de Paris. De wereldberoemde kathedraal in de Franse hoofdstad wordt binnenkort officieel heropend na een verwoestende brand in april 2019. De afgelopen jaren vond restauratiewerk plaats.

Ter gelegenheid van de heropening presenteert Disneyland Paris een nieuwe droneshow, die in december tijdelijk te zien is. Disney adore Notre-Dame de Paris, zoals de productie wordt genoemd, staat in het teken van de Disney-animatiefilm The Hunchback of Notre Dame uit 1996.

De voorstelling wordt aangekondigd als een "unieke en ongekende beleving voor alle leeftijden". Tussen donderdag 5 en zaterdag 14 december vervangt de show de bestaande Disney Electrical Sky Parade, voorafgaand aan de grote avondshow Disney Illuminations.



Vuurwerk

Naast drones wordt gebruikgemaakt van videoprojecties op het kasteel van Doornroosje én vuurwerk. Het is niet voor het eerst dat Disneyland de Notre-Dame tot leven wekt met behulp van lichtgevende drones: dat gebeurde eerder al bij de viering van de Franse feestdag Quatorze-Juillet.