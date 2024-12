Europa-Park Erlebnis-Resort

Duits restaurant verkoopt miniaturen van attracties uit Europa-Park

Pretparkfans kunnen hun hart ophalen in een restaurant nabij Europa-Park. Hardys Bar & Restaurant, gelegen op een steenworp afstand van het Zuid-Duitse pretpark, verkoopt schaalmodellen van bekende Europa-Park-attracties.

Gasten kunnen onder meer een miniatuur van lanceerachtbaan Blue Fire mee naar huis nemen, bestaand uit een gebogen baandeel met de volledige trein van de coaster. Er hangt een prijskaartje van 500 euro aan. De trein is er ook zonder spoor.

Voor een bootje van waterachtbaan Poseidon - inclusief een stuk rail - moet 70 euro afgerekend worden. Een vlot van wildwaterbaan Fjord Rafting gaat voor 50 euro over de toonbank.



3D-printer

De modellen zijn gemaakt met behulp van een 3D-printer. Het restaurant is onderdeel van Hotel Rebstock in de Klarastraße in Rust. Vanaf daar is het enkele minuten lopen richting de hoofdingang van Europa-Park.