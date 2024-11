Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: speciale jubileumshow zet waterpark Europa-Park in vuur en vlam

Europa-Park viert deze week het vijfjarig jubileum van waterpark Rulantica. Op donderdagavond stond om die reden een speciale vuurwerkshow op het programma. Badgasten konden in buitenbad Frigg Tempel kijken naar een spektakel met lichteffecten, vlammenwerpers en verschillende soorten vuurwerk.

Ondertussen klonken de nummers Seven Nation Army van The White Stripes en Resurrection van Michael Calfan. De voorstelling duurde zo'n vier minuten. Tijdens de finale verscheen een brandend decorstuk in de vorm van het getal 5. De productie werd aangekondigd als Geburtstag-Illumination.

Rulantica is nog tot en met zondag 1 december in verjaardagssferen, met extra activiteiten en entertainment. Voorbeelden zijn een fotopunt, een acht uur durend dj-feest en een feestelijk verlicht buitenterrein in de avond. Verder heeft mascotte Snorri zijn eigen feestje bij restaurant Snekkjas.