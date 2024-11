Movie Park Germany

Video: vuurwerkspektakel bij winteropening Hollywood Christmas in Movie Park Germany

Wie de komende weken naar Movie Park Germany gaat, krijgt nieuwe shows voorgeschoteld. Het Duitse pretpark heeft winteropenstelling Hollywood Christmas vernieuwd. Zo kwam er een nieuwe slotvoorstelling, Hollywood Christmas Lights, waarin vuurwerk gecombineerd wordt met lasers en vlammenwerpers.

Een YouTube-video brengt de volledige productie in beeld. Ook nieuw is de zang- en dansshow Movie Park's Christmas Spectacular in de eetzaal van restaurant Van Helsing's Club, gebaseerd op de Amerikaanse dansgroep The Rockettes. Op Rockefeller Plaza, tegenover simulator Time Riders, staat Movie Park's Singing Edition op het programma.

De Nederlandse illusionist Christian Farla speelt wederom de hoofdrol in A Magical Christmas Tale in Studio 7. Rond zonsondergang wordt de grote kerstboom op het entreeplein ontstoken, onder de noemer Christmas Tree Celebration. Kerstelfjes Holly en Jolly krijgen daarbij hulp van de Kerstman.



Western Saloon

Het ontmoeten van de Kerstman kan in de Western Saloon. In Hollywood Boulevard, omgedoopt tot Christmas Boulevard USA, komt de Hollywood Christmas Parade voorbij. Het winter-evenement, dat voor de tweede keer plaatsvindt, duurt tot en met zondag 5 januari.