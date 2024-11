Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark op scherp door ontsnappingspoging orang-oetan: 'We willen ongelukken voorkomen'

Het is een orang-oetan in Ouwehands Dierenpark vandaag bijna gelukt om te ontsnappen. Op videobeelden is te zien hoe een jonge mensaap aan de metershoge glazen wand van haar verblijf hangt. Het vrouwelijke dier, geboren in 2019, werd alleen nog tegengehouden door enkele stroomdraden.

De beelden zijn gepubliceerd door dierentuinsite ZooFlits. Het voorval vond rond 13.00 uur plaats. Toen verzorgers de orang-oetan zagen hangen, werd de omgeving uit voorzorg ontruimd, vertelt hoofd dierverzorging José Kok aan Looopings. "Als zo'n melding komt, nemen we dat altijd serieus", legt ze uit.

Een protocol wordt direct geactiveerd. "De orang-oetan hing aan één van de ramen en bleef hangen. Dat is spannend, dus dan komen we allemaal in actie." Kok laat weten dat een dergelijk incident nog niet eerder is voorgekomen. "Terwijl het verblijf er al lang staat en we vaker jonge orang-oetans hebben gehad."



Ongelukken voorkomen

Door het publiek op afstand te houden, hoopte men dat het dier rustig zou blijven. "En mocht het toch fout gaan, dan willen we ongelukken voorkomen. Een jonge orang-oetan is een ongelofelijk ondernemend dier dat alles wil onderzoeken, maar er zijn grenzen. Die grens werd vandaag bereikt."



Uiteindelijk heeft de moeder van de orang-oetan gezorgd dat de aap naar beneden kwam. Beide dieren zijn vervolgens snel naar binnen gegaan. Op die manier liep de ontsnappingspoging met een sisser af.



Op scherp

In het weekend blijft de orang-oetan binnen. "We gaan het maandag goed evalueren. We moeten bekijken wat er voor dit dier aangepast moet worden." Diermanager Kok noemt het "aan de andere kant ook wel goed" dat er iets is gebeurd. "Daardoor staan we weer op scherp. Het laat ons kritisch naar ons werk kijken."



Eerder dit jaar, op 1 juni, wist een andere mensaap wél te ontsnappen. Toen verdween een bonobo uit zijn buitenverblijf. Het dier vluchtte een nabijgelegen bosgebied in, waar een dierenarts de aap uiteindelijk kon verdoven.