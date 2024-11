Plopsaland Resort Belgium

Video: Samson en Marie nemen nieuwe kerstclip op in hotel Plopsaland

Het hotel van Plopsaland De Panne vormt het decor van een nieuwe videoclip van Samson en Marie. In de video voor het kerstnummer De Muziek van Kerstmis zien we het Studio 100-duo samen met enkele andere personages de nacht doorbrengen in het Plopsaland Theater Hotel.

Zo blijven de Burgemeester, brandweerman Bill en bakkerin Florentine slapen in een hotelkamer. De twee heren komen in een stapelbed terecht, wat voor een hoop ongemak zorgt. Daarom gaan ze op zoek naar een andere plek om te overnachten. Bill eindigt in de Mega Mindy-suite.

De Burgemeester kiest voor een kamer die hem nauw aan het hart ligt: de Kabouter Plop-suite. Een knipoog voor Studio 100-fans: de rol van de Burgemeester wordt gespeeld door Walter De Donder, die ook schuilgaat achter Kabouter Plop. De logeerpartij eindigt in de lobby, waar kerstcadeaus worden uitgedeeld.