Efteling-sneeuwpop Pjotr heeft nu ook zijn eigen schudbol

Het Pjotr-assortiment in de Efteling is nóg iets groter geworden. Sinds de start van de Winter Efteling waren in het attractiepark al veel souvenirs verkrijgbaar die in het teken staan van de schattige sneeuwpop uit Carnaval Festival. Daar kwam afgelopen weekend een Pjotr-schudbol bij.

Het decorstuk bestaat uit een bruin-geel ornament met een ijskristal en een blauwe rand met het Efteling-logo. In de glazen bol zelf zitten twee Pjotrs - een grote en een kleine - met een muts op naast een iglo en een ijskasteeltje. Het winterse aandenken kost 10 euro.

Voor Pjotr-souvenirs kunnen bezoekers terecht op de Warme Winter Weide en in de winkel Jokies Wereld, gelegen in parkdeel Reizenrijk. Naast de schudbollen zorgde de Efteling voor knuffels, mutsen, pins, sleutelhangers, prentenboekjes en truien. Op één van de Pjotr-truien werd de nieuwe schudbol al afgebeeld.