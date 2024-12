Disneyland Paris

Drones en vuurwerk: Klokkenluider van de Notre Dame komt tot leven in Disneyland Paris

In een nieuwe avondshow van Disneyland Paris staat de animatiefilm The Hunchback of Notre Dame uit 1996 centraal. Bezoekers van het Disneyland Park kunnen tot en met zaterdag 14 december kijken naar een korte voorstelling met videoprojecties, fonteinen, drones en vuurwerk. Daarmee viert men de heropening van de Notre-Dame.

De beroemde kathedraal was jarenlang dicht vanwege een brand. Er vond een grondige restauratie plaats. Met het avondspektakel brengt Disney naar eigen zeggen "een eerbetoon aan dit Franse culturele icoon".

Toeschouwers worden meegenomen in het verhaal van de film, die in Nederland is uitgebracht als De Klokkenluider van de Notre Dame. De nar Clopin Trouillefou fungeert als verteller. Personages als Quasimodo en Esmeralda komen tot leven met behulp van lichtgevende drones. Disneyland Paris publiceerde een volledige registratie op YouTube.



Abbey Road

Het London Symphony Orchestra verzorgde de soundtrack, opgenomen in de Londense Abbey Road Studios. De bijna zes minuten durende productie, die Disney adore Notre-Dame de Paris heet, vervangt tijdelijk de droneshow Disney Electrical Sky Parade. Na afloop is de reguliere avondvoorstelling Disney Illuminations te zien.